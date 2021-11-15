(للبيع)
|تعلن شركة دالتكس ايجيبت عن توافر ✔️💯 خام ورق الاكواب الورقية هاي بالك عالي الجودة ✔️💯 متوفر 170 + 18 و 190 + 18 سعر الطن 38,500 جنية الكمية محدودة جداا ✔️🔥 📞للحجز والاستفسار ارجو التواصل بنا علي : 002-01000910880 002-01272227795 002-047-3107078 دالتكس ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111519
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