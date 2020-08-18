خاص للهايبر ماركت والمحلات التجاريه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خاص للهايبر ماركت والمحلات التجاريه - في المدينة المنورة السعودية

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العرض مقدم للمطاعم والكوفي شوب ومحلات البقاله والمؤسسات التجاريه مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس عالى الجودة طابعة ايصالات حرارية درج كاشير درجة ممتازة برنامج متطور للمطاعم والكوفي شوب جميع الاجهزة ضمان سنتان ترخيص البرنامج مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية للتواصل اتصال او واتساب 0538881403
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ساره علي
التليفون: 0538881403

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العنوان: - قربان
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 18/8/2020
رقم الإعلان: 2065313
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