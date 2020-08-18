خاص للهايبر ماركت والمحلات التجاريه

(للبيع)
|العرض مقدم للمطاعم والكوفي شوب ومحلات البقاله والمؤسسات التجاريه مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس عالى الجودة طابعة ايصالات حرارية درج كاشير درجة ممتازة برنامج متطور للمطاعم والكوفي شوب جميع الاجهزة ضمان سنتان ترخيص البرنامج مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية للتواصل اتصال او واتساب 0538881403
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|- قربان
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065313
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
4,400 ريال
(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
1 ريال