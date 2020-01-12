(للبيع)
|خاصية ExtraLoad Capacity فى غسالات اطباق كلوجمان الالمانية ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه عندك عزومة ويومك طويل؟ متقلقيش على غسيل المواعين علشان غسالة الأطباق بخاصية ال ExtraLoad هتشيل معاكى كل المواعين اللى استخدمتيها فى العزومة و هتريحك يوجد لدينا انواع كتيرة من الغسالات : اسعار غسالات الاطباق من كلوجمان،غسالة اطباق الماني،غسالة صحون مستورد،افضل غسالة صحون،غسالة اطباق كلوجماناسعار الغسالات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|برنرتك
|التليفون:
|01200015170
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|العنوان:
|16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048747
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