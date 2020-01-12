خاصية ExtraLoad Capacity فى غسالات اطباق كلوجمان الالمانية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
خاصية ExtraLoad Capacity فى غسالات اطباق كلوجمان الالمانية ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه عندك عزومة ويومك طويل؟ متقلقيش على غسيل المواعين علشان غسالة الأطباق بخاصية ال ExtraLoad هتشيل معاكى كل المواعين اللى استخدمتيها فى العزومة و هتريحك يوجد لدينا انواع كتيرة من الغسالات : اسعار غسالات الاطباق من كلوجمان،غسالة اطباق الماني،غسالة صحون مستورد،افضل غسالة صحون،غسالة اطباق كلوجماناسعار الغسالات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: برنرتك
التليفون: 01200015170

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048747
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرن 60سم – فرن الماني – فرن بلت ان - في الجيزة مصر

فرن 60سم – فرن الماني – فرن بلت ان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فرن 60سم – فرن الماني – فرن بلت ان شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالماني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/1/2020
صورة الاعلان: شفاط بمدخنة- شفاط اسود- شفاط الماني – شفاط ديكوري - في الجيزة مصر

شفاط بمدخنة- شفاط اسود- شفاط الماني – شفاط ديكوري

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شفاط بمدخنة- شفاط اسود- شفاط الماني – شفاط ديكوري ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: عروض علي غسالة الاطباق ومعاه شفاط هدية 2020 - في الجيزة مصر

عروض علي غسالة الاطباق ومعاه شفاط هدية 2020

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عروض علي غسالة الاطباق ومعاه شفاط هدية 2020 ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2020
صورة الاعلان: فرن90سم-فرن الماني-فرن بلت ان - في الجيزة مصر

فرن90سم-فرن الماني-فرن بلت ان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فرن90سم-فرن الماني-فرن بلت ان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 ش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2019
صورة الاعلان: شفاط90سم - شفاط الماني – شفاط كلوجمان - في الجيزة مصر

شفاط90سم - شفاط الماني – شفاط كلوجمان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شفاط90سم - شفاط الماني – شفاط كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :0127.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/12/2019
صورة الاعلان: تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان - في الجيزة مصر

تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2019
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صورة الاعلان: تلاجة فيري استاند – تلاجة الماني – تلاجة كلوجمان - في الجيزة مصر

تلاجة فيري استاند – تلاجة الماني – تلاجة كلوجمان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تلاجة فيري استاند – تلاجة الماني – تلاجة كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: شواية الماني – شواية كلوجمان - شواية بلت ان – مقلاية بلت ان - في الجيزة مصر

شواية الماني – شواية كلوجمان - شواية بلت ان – مقلاية بلت ان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شواية الماني – شواية كلوجمان - شواية بلت ان – مقلاية بلت ان شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/12/2019
صورة الاعلان: غسالة كلوجمان – غسالة بلت ان – غسالة الماني - في الجيزة مصر

غسالة كلوجمان – غسالة بلت ان – غسالة الماني

(للبيع)

- في الجيزة مصر

غسالة كلوجمان – غسالة بلت ان – غسالة الماني ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: شفاط بلت ان – شفاط كلوجمان – شفاط ديكوري – شفاط الماني - في الجيزة مصر

شفاط بلت ان – شفاط كلوجمان – شفاط ديكوري – شفاط الماني

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شفاط بلت ان – شفاط كلوجمان – شفاط ديكوري – شفاط الماني ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: افران كهرباء- افران بلت ان –افران كلوجمان – افران الماني - في الجيزة مصر

افران كهرباء- افران بلت ان –افران كلوجمان – افران الماني

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افران كهرباء- افران بلت ان –افران كلوجمان – افران الماني للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 ضما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: غسالة اطباق – غسالة صحون – غسالة بلت ان - في الجيزة مصر

غسالة اطباق – غسالة صحون – غسالة بلت ان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

غسالة اطباق – غسالة صحون – غسالة بلت ان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: شفاط بلت ان- شفاط الماني – شفاط كلوجمان - في الجيزة مصر

شفاط بلت ان- شفاط الماني – شفاط كلوجمان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شفاط بلت ان- شفاط الماني – شفاط كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/12/2019
صورة الاعلان: تلاجات كلوجمان – تلاجات الماني - في الجيزة مصر

تلاجات كلوجمان – تلاجات الماني

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تلاجات كلوجمان – تلاجات الماني ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/12/2019
صورة الاعلان: شوايه الماني– مقلاية كلوجمان - شوايه بلت ان – مقلاية بلت ان - في الجيزة مصر

شوايه الماني– مقلاية كلوجمان - شوايه بلت ان – مقلاية بلت ان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شوايه الماني– مقلاية كلوجمان - شوايه بلت ان – مقلاية بلت ان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2019
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