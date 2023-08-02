خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط

(For Sale)
|سمعتنا ومصداقيتنا اهم بكتير. تأسست 2001🥇 0226365179 👌 01000488023👌01115190610 عاملات نيجيريات . أثوبيات . سودينات . أرتريات . غينيات . غانا . السنغال . للعمل مع أسرة . تنظيف منزلى مقيمة . عاملات بيبى سيتر لرعاية الأطفال مع أسرة مقيمة . عاملات جليسات مسينن لكبار السن . خدمه العملاء / م / 01000488023 _ 01115190610 مقر الشركه : / 3 عبد الله إبن رواحه . ميدان الحجاز مصر الجديدة، 7 ش عبد الحميد ابو هيف . هيلوبليس مكتب شغالات جليسة أطفال مكتب بيبي سيتر جليسة مسنين مكتب خدم مكتب تقديم شغالات مكتب
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|نور الاسلام للخدم الاجانب
|Telephone:
|01000488023
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|Location:
|3 عبد الله إبن رواحه . ميدان الحجاز مصر الجديدة، 7 ش عبد الحميد ابو هيف . هيلوبليس- مصر الجديدة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|500 Pound
|Posting Date:
|3/8/2023
|Ad Number:
|2239940
500 Pound
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