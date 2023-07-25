خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط

( رقم التسجيل الضريبى 702070807 ) خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودينات . غينيات . كينيات . فلبينات . أندويسيات . 01000488023 _ 01115190610 نساعد العائلات في إيجاد أفضل العاملات الاجانب بالمنزل لمساعدتك في أعمال النظافة و المساعده ف المطبخ . ورعاية الأطفال بيبى سيتر . وجليسات رعاية كبار السن ( جنسيات افريقيا ) ( اثيوبيا _ نيجيريا _ جيبوتي _ تشاد _ غانا _ غينيا _ السودان _ جزور القمر _ ارتريات ) للحجز وخدمه العملاء / م / 01000488023 _ 01115190610 مقر الشركه : / 3 عبد ا