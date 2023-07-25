خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط

(For Sale)
|( رقم التسجيل الضريبى 702070807 ) خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودينات . غينيات . كينيات . فلبينات . أندويسيات . 01000488023 _ 01115190610 نساعد العائلات في إيجاد أفضل العاملات الاجانب بالمنزل لمساعدتك في أعمال النظافة و المساعده ف المطبخ . ورعاية الأطفال بيبى سيتر . وجليسات رعاية كبار السن ( جنسيات افريقيا ) ( اثيوبيا _ نيجيريا _ جيبوتي _ تشاد _ غانا _ غينيا _ السودان _ جزور القمر _ ارتريات ) للحجز وخدمه العملاء / م / 01000488023 _ 01115190610 مقر الشركه : / 3 عبد ا
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|نور الاسلام للخدم الاجانب
|Telephone:
|01000488023
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|Location:
|3 عبد الله إبن رواحه . ميدان الحجاز مصر الجديدة، 7 ش عبد الحميد ابو هيف . هيلوبليس- مصر الجديدة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|500 Pound
|Posting Date:
|24/7/2023
|Ad Number:
|2239449
500 Pound
500 Pound
500 Pound
500 Pound
(For Sale)- in Cairo Egypt
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