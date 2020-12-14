خادمات للاستقدام من المغرب للخليج

(للبيع)
|خادمات من المغرب للاستقدام السريع والارخص راتب ابتداء من 1500 ريال اتعاب ابتداء من 3500 ريال للمزيد من الاستفسارات وتسابنا بانتظاركم 00212631028844
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوافي
|التليفون:
|00212631028844
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|رباط- رباط
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076236
20,000 الدرهم
4,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,000 ريال
3,999 ريال
4,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل