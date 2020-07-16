حياتك هتكون هادية بامتلاك شقتك بكمبوند ارمونيا

(للبيع)
|خليك قريب من حى السفارات ومسجد الفتاح العليم وامتلك شقتك 155م(3غرف+2حمام+ريسبشن+مطبخ +تراس) وكل خدماتك الترفيهية وكل ده بالتقسيط المريح على 9 سنين وبدون اى فوائد يلا اتصل بينا واحجز معانا على 01279885336
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063122
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