حياتك هتتغير بامتلاك شقتك فى كمبوند تاون جيت

(للتقسيط)
|امتلك شقة فى كمبوند تاون جيت وغير حياتك للاحسن وخليك فى موقع مميز قريب من فندق الماسة وحى السفارات ومطار العاصمة شقتك 230 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس ) قريبة من فخم المطاعم والكافيهات ومولات تجارية وخدمات تانية كتير باقل سعر للمتر واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت وخلي حياتك احسن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|215,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062604
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