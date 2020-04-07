حياتك هتبقي احلي لما تصحي كل يوم علي اجمل فيو بالعاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حياتك هتبقي احلي لما تصحي كل يوم علي اجمل فيو بالعاصمة - في القاهرة مصر

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خلي ايامك احلي وامتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة واصحي كل يوم علي اجمل فيو للنهر الاخضر واحلي لاند سكيب في كمبوند zavani واستمتع بأحلي الخدمات حمامات سباحة وتراك للدراجات ومدارس ومستشفيات وجيم وسبا وخدمات تانية كتير وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا مستني ايه اتصل دلوقتي علي 01279848994 واسكن في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 232,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/4/2020
رقم الإعلان: 2057469
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السعر
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صورة الاعلان: خليك مميز وامتلك شقتك الجديدة في العاصمة - في القاهرة مصر

خليك مميز وامتلك شقتك الجديدة في العاصمة

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- في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة واسكن بجوار حي السفارات وحي الوزارات في كمبوند zavani وخليك مميز و.
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169,000 جنيه

7/4/2020
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(للتقسيط)

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7/4/2020
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(للبيع)

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7/4/2020
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7/4/2020
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بالتقسيط ع 96 شهر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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7/4/2020
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شقة للبيع وسط حياة راقية فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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7/4/2020
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صورة الاعلان: امتلك شقة قريب من المدينة الطبية فى Town Gate - في القاهرة مصر

امتلك شقة قريب من المدينة الطبية فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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7/4/2020
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(للبيع)

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7/4/2020
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** بالمنطقه الثانيه عمارات**

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** بالمنطقه الثانيه عمارات** شقه 185 م بالدور الاول بعد الارضي واجهه بحريه وناصيه 3/4 تشطيب ( وباقى.
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6/4/2020
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في اهدي مكان في العالم اسكن في العاصمة

(للبيع)

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اسكن في اهدي مكان في العالم وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وسط كل خدماتك حمامات سباحة ونادي ر.
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6/4/2020
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(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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6/4/2020
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القسم: 

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6/4/2020
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(للبيع)

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6/4/2020
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170,000 جنيه

6/4/2020
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6/4/2020
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