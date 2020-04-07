حياتك هتبقي احلي لما تصحي كل يوم علي اجمل فيو بالعاصمة

(للتقسيط)
|خلي ايامك احلي وامتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة واصحي كل يوم علي اجمل فيو للنهر الاخضر واحلي لاند سكيب في كمبوند zavani واستمتع بأحلي الخدمات حمامات سباحة وتراك للدراجات ومدارس ومستشفيات وجيم وسبا وخدمات تانية كتير وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا مستني ايه اتصل دلوقتي علي 01279848994 واسكن في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|232,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057469
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