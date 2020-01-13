حياتك ليها طعم مختلف بامتلاك شقة فى Town Gate

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حياتك ليها طعم مختلف بامتلاك شقة فى Town Gate - في القاهرة مصر

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عيش حياتك بطعم تانى وامتلك شقة فى العاصمة الادارية الجديدة 190م (3غرف +3 حمام +ريسبشن +مطبخ ) تشطيب اكسترا لوكس على اكبر البحيرات الصناعية وبالقرب من اكبر مول تجارى متكامل وعالم ديزنى باسعار وخصومات ولا فى الخيال واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه اتصل على 01201135481 واسال على الخصومات فى Town Gate
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 227,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048796
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لمة العيلة هتبقى احلى وانت فى شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

لمة العيلة هتبقى احلى وانت فى شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لمة العيلة هتبقى احلى بامتلاك شقتك فى ارقى كمبوند فى العاصمة الادارية 245 م ( 3غرف نوم +3 حمام +ريسب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

285,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك على بعد دقائق من فندق الماسة فىTown Gate - في القاهرة مصر

امتلك شقتك على بعد دقائق من فندق الماسة فىTown Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك على بعد دقائق من فندق الماسة فى Town Gate وعلى اطلالة رائعة على كريستال لاجون والمساحات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
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214,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: ولسة اللي جاي احلي بأمتلاكك شقة ف green avenue - في القاهرة مصر

ولسة اللي جاي احلي بأمتلاكك شقة ف green avenue

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

لسة اللي جاي احلي بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادراية الجديدة جمب كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي ومطاعم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: اجمل ايام حياتك هتعيشها في شقتك في العاصمة - في القاهرة مصر

اجمل ايام حياتك هتعيشها في شقتك في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

هتعيش اجمل ايام حياتك بأمتلاكك شقة العاصمة الادارية الجديدة في واحد من اكبر كمبوندات العاصمة الاداري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

207,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: اللي هتدفعه هيرجعلك بأستثمارك في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اللي هتدفعه هيرجعلك بأستثمارك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

ايوة صحبح اللي هتدفعه هيرجعلك لما تمتلك شقة بالعاصمة الاداري الجديدة هتقدر تستثمرها في اي وقت تحبه و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

218,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: بأقل سعر في العاصمة شقتك ارضي بحديقة بفيو رائع - في القاهرة مصر

بأقل سعر في العاصمة شقتك ارضي بحديقة بفيو رائع

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك دلوقتي شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بأرقي كمبوند green avenue وبأقل سعر في العاصمة وبمقدم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

12/1/2020
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صورة الاعلان: عرررروض باقل الاسعار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

عرررروض باقل الاسعار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وتقدم اقوى عرووضها بأسعار زمان شقه 145 م عباره عن : ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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12/1/2020
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باقوي عروض بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: باقوي عروض بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

باقوي عروض بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: احجز وحدتك دلوقتي بأكبر كمبوند بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

احجز وحدتك دلوقتي بأكبر كمبوند بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

احجز وحدتك دلوقتي بأكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك في green avenue بالقرب من النهر الاخضر - في القاهرة مصر

امتلك شقتك في green avenue بالقرب من النهر الاخضر

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في اكبر كمبوند في العاصمة الادارية green avenue بالقرب من النهر الاخضر وسط مساحات خضرا كب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: انتهز فرصة العمر وامتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

انتهز فرصة العمر وامتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

فرصة عمرك مستنياك فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك على اجمل المساحات الخضراء وبالقرب من بحيرات الصناع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

245,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: عشان تختار لازم تاخد القرار وتمتلك شقتك بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عشان تختار لازم تاخد القرار وتمتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لازم تاخد القرار وتمتلك شقتك بالعاصمة الادارية 155م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: ابدأ مشوار نجاحك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

ابدأ مشوار نجاحك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مشوار نجاحك هيبدا معانا بامتلاك شقتك بالعاصمة الادارية وسط كل الخدمات كافيهات ومطاعم ومولات تجارية و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: مدايق وعايز تسكن فى مكان راقى تعالى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مدايق وعايز تسكن فى مكان راقى تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تسكن فى مكان راقى تعالى العاصمة الادارية وامتلك شقتك تشطيب اكسترا لوكس 187م (3 غرف نوم +ريسبشن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

232,000 جنيه

11/1/2020
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