حياتك ليها طعم مختلف بامتلاك شقة فى Town Gate

(للتقسيط)
|عيش حياتك بطعم تانى وامتلك شقة فى العاصمة الادارية الجديدة 190م (3غرف +3 حمام +ريسبشن +مطبخ ) تشطيب اكسترا لوكس على اكبر البحيرات الصناعية وبالقرب من اكبر مول تجارى متكامل وعالم ديزنى باسعار وخصومات ولا فى الخيال واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه اتصل على 01201135481 واسال على الخصومات فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|227,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048796
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