حياتك اللى بتحبها وسط خدماتك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حياتك اللى بتحبها وسط خدماتك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

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عيش الحياة اللى بتحبها وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة 120 م تشطيب سوبر لوكس بجاردن جميلة (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من كافيهات واكوا بارك وحمامات السباحة وسينمات بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش الحياة اللى بتحلم بيها عندنا فى بالم بيتش السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 205,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/2/2020
رقم الإعلان: 2053594
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استثمارك المضمون في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

استثمارك المضمون في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استثمر واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك في لاسيرينا السخنة وكمان ممكن تروح تصيف في اي وقت طول السنة وشال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: متشيلش هم الفرش وامتلك في السخنة - في السويس مصر

متشيلش هم الفرش وامتلك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خلاص من دلوقتي مش هتشيل هم الفرش وهتمتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة مفروووش وقدام نهر النيل والمعالم .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: خليك مختلف وامتلك شاليهك بروف فى السخنة - في السويس مصر

خليك مختلف وامتلك شاليهك بروف فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش حياتك بطريقة مختلفة وامتلك شاليهك بروف باجمل فيو ع حمامات السباحة واكوا بارك قريب من كافيهات وسي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

242,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: بتفكر فى الاستثمار تعالى امتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

بتفكر فى الاستثمار تعالى امتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فكر فى استثمارك وامتلك شاليهك فى السخنة وسط خدماتك اكوا بارك وكافيهات ومطاعم وحمامات سباحة 110م تشطي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

305,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة وخد الفرش هدية - في السويس مصر

امتلك شاليه في السخنة وخد الفرش هدية

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا السخنة والفرش هدية يعني مش هتشيل هم الفرش وهتيجي بشنطة هدووومك بس وكمان هتقدر تصي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

105,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: كمل فرحتك مع العيلة وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

كمل فرحتك مع العيلة وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فرحتك هتكمل مع العيلة بامتلاك شاليه 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف +مطبخ امريكان +ريسبشن +2 حمام ) واس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

364,000 جنيه

19/2/2020
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صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتغير مود مصيفك للاحسن - في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتغير مود مصيفك للاحسن

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وغير مودك ومود مصيفك للاحسن وكمان هتزود دخلك بعائد اكبر لانك هتستثمر في اي .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

116,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: الدنيا هتحلى بامتلاك شاليه فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

الدنيا هتحلى بامتلاك شاليه فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خلى دنيتك احلى بامتلاك شاليه فى بالم بيتش السخنة 90 تشطيب سوبر لوكس باجمل فيو ع الاكوا بارك (2 غرفة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

154,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: عيش روعة الاحساس وسط خدماتك فى السخنة - في السويس مصر

عيش روعة الاحساس وسط خدماتك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

وسط خدماتك هتعيش احلى احساس ع البحر وسط الطبيعة الخلابة فى السخنة وهتمتلك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك بفيو على احلى بحر فى السخنة بمقدم 90 الف - في السويس مصر

شاليهك بفيو على احلى بحر فى السخنة بمقدم 90 الف

(للبيع)

- في السويس مصر

فى قريتنا هتكون تحت السما وفوق الجبل وقدام البحر ، مع جمال اللون الازرق والطبيعة ، هتعيش احلى اوقات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: خصوصيتك اللى بتدور عليها عندنا فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

خصوصيتك اللى بتدور عليها عندنا فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى بالم بيتش السخنة بخصوصية ملهاش مثيل بروف مميز ع اجمل اكوا بارك وقريب لحمامات السباحة وكافي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك بفيو مميز ع حديقة مميزة فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليهك بفيو مميز ع حديقة مميزة فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل فيو للحديقة وامتلك شاليهك 120م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وخليك قري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

206,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: استمتع بنجوم السما علي بحر السخنة واستجم - في السويس مصر

استمتع بنجوم السما علي بحر السخنة واستجم

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع كل يوم بنجوم السما علي بحر السخنة وعيش في جو هادي ومريح للاعصاب واس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: غير مودك وقضي الويك اند في السخنة - في السويس مصر

غير مودك وقضي الويك اند في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وغير مودك وقضي الويك اند براحتك في اي وقت طول ايام السنة وكمان استثمر براحت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

312,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: ليه تأجر في السخنه لما ممكن تمتلك شاليهك بقسط 8000 - في السويس مصر

ليه تأجر في السخنه لما ممكن تمتلك شاليهك بقسط 8000

(للبيع)

- في السويس مصر

هتمتلك شاليهك برؤية كاملة على البحر متشطب بالتكيفات والمطبخ بمقدم 120 الف جنيه فى قريتنا هتعيش الرف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

16/2/2020
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