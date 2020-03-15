حياتك افضل بامتلاك شقة بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش حياة افضل وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس كبير ) قريب من مولات وكافيهات ومستشفيات ومدارس ومطاعم وخدمات تانية باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط حياة افضل فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056023
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