حياتك ارسمها بشكل جديد وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)
|شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 115 م دور اول بتراس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم ومارينا للصيد عشان تصطاد احلى سمك يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وارسم حياتك بشكل جديد فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|162,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056416
174,000 جنيه
102,000 جنيه
112,000 جنيه
312,000 جنيه
167,000 جنيه
130,000 جنيه
113,000 جنيه
205,000 جنيه
185,000 جنيه
273,000 جنيه
112,000 جنيه
115,000 جنيه
161,000 جنيه
178,000 جنيه
141,000 جنيه