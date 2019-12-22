حياتك احلي في green avenue

حياتك احلي بأمتلاكك شقة في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وهتشوف النافورة الراقصة كل شوية وقريب من جامع الفتاح العليم والجامعة الروسية وجمب شقتك مول تجاري وحمامات سباحة ونادي رياضي وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط ومن غير ماتدفع اي فوائد وبالتقسيط المريح كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شقتك