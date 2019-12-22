حياتك احلي في green avenue

(للبيع)
|حياتك احلي بأمتلاكك شقة في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وهتشوف النافورة الراقصة كل شوية وقريب من جامع الفتاح العليم والجامعة الروسية وجمب شقتك مول تجاري وحمامات سباحة ونادي رياضي وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط ومن غير ماتدفع اي فوائد وبالتقسيط المريح كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شقتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046090
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