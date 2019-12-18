حياتك اجمل في green avenue العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وسط اللاند سكيب والنافورة الراقصة وكل احتياجاتك جمب شقتك من حمامات سباحة ونادي رياضي ومول تجاري وخدمات تانية كتير وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح ومن غير اي فوايد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وخلي حياتك احلي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045572
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