حياتك اجمل في PALI الساحل الشمالي امتلك شاليهك بمقدم 120 الف فقط

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
كل خدمات في قرية بالي بين طبيعة ساحرة وطريق من الاشجار الاستوائية ممشي كله اشجار يعني هتروح الكيدز ايريا وحمامات السباحة والمطاعم والكافيهات بين الاشجار وكل دا علي بحر الساحل بمقدم 120 الف فقط للتفاصيل كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 120,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045465
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسرينا الساحل علي اجمل بحر - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك في لاسرينا الساحل علي اجمل بحر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بحر سيدي عبد الرحمن وشوف البحر من كل مكان في القرية بمقدم بمقدم 10 % وبالتقسيط علي 10 سنين المساحا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: استمتع pali الساحل الشمالي وعيش علي اجمل قري الساحل - في الإسكندرية مصر

استمتع pali الساحل الشمالي وعيش علي اجمل قري الساحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

هتمتلك شاليهك في اجمل القري ي الساحل الشمالي واستمتع باجمل بحر والخدمات الشاطئية ملاعب وكافيهات وجي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسرينا الساحل واستمتع بالبحر - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك في لاسرينا الساحل واستمتع بالبحر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بتقدملك اجمل القري في الساحل الشمالي لاسرينا الساحل علي اجمل بحر القرية مصممة علي مصاطب بتخليك تشوف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك باقل مقدم في white sand الساحل - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك باقل مقدم في white sand الساحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك باقل مقدم في white sand الساحل متشلش هم المقدم white sand عملتلك اقل مقدم في الساحل 5.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

4/11/2019
صورة الاعلان: شالية للبيع ف قرية بو ايلند سيدى عبد الرحمن الساحل - في الإسكندرية مصر

شالية للبيع ف قرية بو ايلند سيدى عبد الرحمن الساحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

منتجع بو سيدى عبد الرحمن موجود ف الكيلو 120 بعد مارينا ب 16 كيلو وقبل مدينة العلمين الجديدة الشالية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,440,000 جنيه

2/11/2019
صورة الاعلان: شاليهك وسط جزيرة في قريتنا بالساحل - في الإسكندرية مصر

شاليهك وسط جزيرة في قريتنا بالساحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

هتمتلك شاليهك واستمتع بالتحركات بالانش جو القرية و اكبر مشاحات من الكريستال لاجونز وتلي فريك ينقلك .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

31/10/2019
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك باقل مقدم في الساحل 5% وبالتقسيط ع لي 8 سنين بمقدم 5% - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك باقل مقدم في الساحل 5% وبالتقسيط ع لي 8 سنين بمقدم 5%

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بمقدم 5% وبالتقسيط علي 8سنين استمتع باكبر ممشي سياحي علي البحر غير ان القرية علي البحر وده بيميزها.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

30/10/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك وعيش الاستجمام علي بحر palm beach السخنة - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك وعيش الاستجمام علي بحر palm beach السخنة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

في palm beach تقدر تغير مودك وتستجم علي البحر بمقدم 10% وبالتقسيط علي 8 سنين خدمات علي البحر – ملا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

23/10/2019
صورة الاعلان: شالية للبيع ف قرية بو ايلند الساحل الشمالى - في الإسكندرية مصر

شالية للبيع ف قرية بو ايلند الساحل الشمالى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مكون من (3غرف+حمام+مطبخ+ريسبشن +تراس+ roof+ حديقة خاصة ) بعض خدمات القرية (فندق 5 نجوم _ vibes club .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

321,000 جنيه

20/10/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليه علي بعد ساعة ونص من القاهرة - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليه علي بعد ساعة ونص من القاهرة

(للتقسيط)

- في الإسكندرية مصر

شاليهك بقي علي بعد ساعة ونص من القاهرة في قرية لاسيرينا باي راس سدر بمساحة 95م وهتستمتع بخدمات القري.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

13/10/2019
صورة الاعلان: شالية للبيع ف بو ساندس الساحل الشمالى - في الإسكندرية مصر

شالية للبيع ف بو ساندس الساحل الشمالى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بعض خدمات القرية (فندق 5 نجوم _vibes club _ اكبر كريستال لاجون فى الشرق الاوسط _مول تجارى لاشهر البر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

310,000 جنيه

12/10/2019
صورة الاعلان: شالية للبيع فى BO ISLANDS بالساحل الشمالى على البحر مباشرة - في الإسكندرية مصر

شالية للبيع فى BO ISLANDS بالساحل الشمالى على البحر مباشرة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بالتقسيط اشترى شالية بأرقى مكان فى الساحل بعد مارينا 7 بجوار مراسى وهاسيندا المساحة 134 م مكون من (.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

310,000 جنيه

2/10/2019
صورة الاعلان: شاليه للبيع فى قلب سيدى عبد الرحمن - في الإسكندرية مصر

شاليه للبيع فى قلب سيدى عبد الرحمن

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

فى موقع مميز بمنتجع سيدى عبد الرحمن امتلك شاليه على البحر مباشرة بحديقة خاصة وخدمات متكاملة كريستال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

335,000 جنيه

25/9/2019
صورة الاعلان: شاليه للبيع فى اشهر قرى الساحل الشمالى تشطيب الترا سوبر لوكس - في الإسكندرية مصر

شاليه للبيع فى اشهر قرى الساحل الشمالى تشطيب الترا سوبر لوكس

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اشترى شاليه فىSANDS BO ارقى مكان فى الساحل الشمالى بالتقسيط واستمتع بخدمات لاول مرة فى مصر (اكبر كر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

25/9/2019
صورة الاعلان: شاليه لقطة للبيع فى سيدى عبد الرحمن بجوار مدينة العلمين الجديدة - في الإسكندرية مصر

شاليه لقطة للبيع فى سيدى عبد الرحمن بجوار مدينة العلمين الجديدة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لعشاق الساحل الشمالى شاليه بموقع مميز يطل على البحر مباشرة مقدم 10% وتقسيط يصل ل 8 سنوات مكون من (غ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

335,000 جنيه

25/9/2019
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