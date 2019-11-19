حياتك اجمل في PALI الساحل الشمالي امتلك شاليهك بمقدم 120 الف فقط

كل خدمات في قرية بالي بين طبيعة ساحرة وطريق من الاشجار الاستوائية ممشي كله اشجار يعني هتروح الكيدز ايريا وحمامات السباحة والمطاعم والكافيهات بين الاشجار وكل دا علي بحر الساحل بمقدم 120 الف فقط للتفاصيل كلمنا 01211411556