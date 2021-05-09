حياتك اجمل في اتيكا العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حياتك اجمل في اتيكا العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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شقة 138م (3غرف + 2حمام + ريسيبشن + شرفة+مطبخ) في كمبوند اتيكا قريب من حي السفارات وارض المعارض ويتميز كمبوند اتيكا بخدماته جيم سبا امن وحراسة مساحات خضراء بحيرات صناعية ملاعب رياضية وبمقدم 100الف جنية يلا احجز وحدتك في العاصمة الادارية وكلمنا على 01013937774 للتفاصيل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: انغام
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: اتيكا العاصمة الادارية, Attica, the administrative capital- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 225,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/5/2021
رقم الإعلان: 2093680
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