حياتك اجمل في اتيكا العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقة 138م (3غرف + 2حمام + ريسيبشن + شرفة+مطبخ) في كمبوند اتيكا قريب من حي السفارات وارض المعارض ويتميز كمبوند اتيكا بخدماته جيم سبا امن وحراسة مساحات خضراء بحيرات صناعية ملاعب رياضية وبمقدم 100الف جنية يلا احجز وحدتك في العاصمة الادارية وكلمنا على 01013937774 للتفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|انغام
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|اتيكا العاصمة الادارية, Attica, the administrative capital- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|225,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093680
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