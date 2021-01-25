حياة جميلة مستنياك بامتلاك شقة فى كابيتال هايتس 2

عيش وسط حياة جميلة واستمتع باجمل فيو ع لاند سكيب و البحيرات الصناعية وامتلك شقة كاملة التشطيب و خد عضوية النادى و الجراج مجانا عند التعاقد شقتك 133 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) ب 182 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك وسط حياة جميلة مستنياك بكابيتال هايتس بالعاصمة الادارية الجديدة