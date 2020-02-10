حياة جديدة وبيت جديد في العاصمة الادارية

امتلك بالعاصمة الادارية الجديدة شقتك وابدأ حياه جديدة ب بيت جديد مع اولادك وعيش في هدوء واسترخاء وقريب من ديزني لاند ومدينة طبية وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وجيم وسبا وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994 وكمان هنقولك علي اسم الكمبوند