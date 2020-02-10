حياة جديدة وبيت جديد في العاصمة الادارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حياة جديدة وبيت جديد في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك بالعاصمة الادارية الجديدة شقتك وابدأ حياه جديدة ب بيت جديد مع اولادك وعيش في هدوء واسترخاء وقريب من ديزني لاند ومدينة طبية وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وجيم وسبا وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994 وكمان هنقولك علي اسم الكمبوند
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 180,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/2/2020
رقم الإعلان: 2052249
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اقوى العروض بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

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430,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: اقوى العروض بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

اقوى العروض بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
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430,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: 10 دقائق من عالم ديزنى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

10 دقائق من عالم ديزنى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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10/2/2020
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(للبيع)

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امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بموقع مميز جدا ع شارعين رئيسين قريب من حى السفارات والمدينة الطبية وم.
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207,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: شقتك فى العاصمة الادارية قريبة من حى السفارات - في القاهرة مصر

شقتك فى العاصمة الادارية قريبة من حى السفارات

(للبيع)

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214,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: شقتك بالعاصمة الادارية بدون فوائد وبالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

شقتك بالعاصمة الادارية بدون فوائد وبالتقسيط المريح

(للتقسيط)

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امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم ومساحة شقتك 205م (5غرفة+.
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القسم: 

205,000 جنيه

10/2/2020
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صورة الاعلان: لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء - في القاهرة مصر

لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء

(للبيع)

- في القاهرة مصر

** بالحي الثاني شرق ** لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء شقه 135 م بحريه عباره عن : ( 3 غرف .
العنوان:

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القسم: 

450,000 جنيه

9/2/2020
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خليك مميز وامتلك شقتك في green avenue

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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163,000 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: من غير ماتفكر كتير امتلك شقتك بأقل سعر في العاصمة - في القاهرة مصر

من غير ماتفكر كتير امتلك شقتك بأقل سعر في العاصمة

(للتقسيط)

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متفكرش كتير وتعالي امتلك شقتك في كمبوند green avenue العاصمة الادارية الجديدة ارقي واهدي كمبوند وشقت.
العنوان:

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القسم: 

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9/2/2020
صورة الاعلان: شقتك بدون فوائد وبأقل مقدم بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك بدون فوائد وبأقل مقدم بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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9/2/2020
صورة الاعلان: بأمتلاكك شقة في العاصمة فلوسك هترجعلك بعائد اكبر - في القاهرة مصر

بأمتلاكك شقة في العاصمة فلوسك هترجعلك بعائد اكبر

(للبيع)

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امتلك واستثمر شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وفلوسك رجعالك تاني بعائد أكبر لانها في كمبوند green a.
العنوان:

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القسم: 

185,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: في العاصمة الادارية عيش وسط امن وحراسة 24 ساعة - في القاهرة مصر

في العاصمة الادارية عيش وسط امن وحراسة 24 ساعة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

وسط امن وحراسة 24 ساعة اطمن علي اولادك في الكيدز اريا وحمامات السباحة امتلك شقتك في green avenue الع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية بأقل الاسعار وبالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة الادارية بأقل الاسعار وبالتقسيط المريح

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة الادارية بالقرب من النهر الاخضر و وسط اللاند سكيب وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع تشطيب اكسترا لوكس فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

شقة للبيع تشطيب اكسترا لوكس فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك تشطيب اكسترا لوكس فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +2حمام +مطبخ ) قر.
العنوان:

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القسم: 

214,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: بجوار الجامعة الروسية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بجوار الجامعة الروسية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

190,000 جنيه

8/2/2020
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