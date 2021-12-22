حواجز معدنيةمتحركه

(للبيع)

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السعودية (الحدود الشمالية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حواجز معدنيةمتحركه - في الحدود الشمالية السعودية

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توافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي مكان يسهولة وقابل للطي والتمدد الطول 4 متر الأرتفاع 120 سم العرض 28 سم 11 عمود حواجز معدنية, حواجز معدنية قابلة للتمدد, حواجز معدنية متحركة, حواجز معدنية بعجلات. أسعار الحواجز المعدنية, أسعار الحواجز الألومنيوم للمراسلة والتواصل ت / واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عفيف
الحدود الشمالية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 22/12/2021
رقم الإعلان: 2116360
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تصميم حدائق فلل - استراحات 3D Max

تصميم حدائق فلل - استراحات 3D Max

(فرص)

نقدم لكم افضل الخدمات الهندسية لتصميم الحدائق الخارجية 3D تصميم جلسات خشبية بديكورات حديثة - مسابح -.
العنوان:

الرياض - السعودية

500 ريال

22/12/2021
صورة الاعلان: تصميم وبرمجة وتطوير تطبيقات الاندرويد والايفون وموقع الانترنت مع شركة تك سو

تصميم وبرمجة وتطوير تطبيقات الاندرويد والايفون وموقع الانترنت مع شركة تك سو

(للبيع)

تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد والايفون – تصميم وبرمجة مواقع الانترنت نحن متخصصون في كل اانشاء وإدا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: شاشات العروض التفاعلية

شاشات العروض التفاعلية

(للبيع)

ما هي شاشات العروض التفاعلية ؟ شاشات العروض التفاعلية هي شاشات عرض طولية وعرضية تعمل باللمس أو بدون .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/12/2021
صورة الاعلان: مؤسسة نمور الشبكة

مؤسسة نمور الشبكة

(للبيع)

مؤسسة نمور الشبكة أجهزة إنذار سرقة - صوتيات - انتركم بوابة - الرياض - طريق أنس بن مالك تقاطع أبوبكر .
العنوان:

الرياض - السعودية

11,645 ريال

21/12/2021
صورة الاعلان: شركة حلا العالمية للعوازل

شركة حلا العالمية للعوازل

(للبيع)

شركة حلا العالمية للعولزل شركة عوازل حلا العالمية شركة رائدة في السوق السعودي لتنفيذ جميع انواع العز.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D

مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D

(طلب عمل)

تصميم ديكور واجهات كلادينج -مولات- محطات وقود-واجهات فنادق-مدارس-اندية رياضية-مطاعم. نقديم صور 3D .
العنوان:

الجوف - السعودية

500 ريال

16/12/2021
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الحقائب الأكس راي XRAY

أجهزة تفتيش الحقائب الأكس راي XRAY

(للبيع)

أجهزة كشف الشنط وفحص الحقائب اكس راى للحماية ضد مخاطر الهجمات الأرهابية يمكن استخدامة فى المطارات وف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلمة انجليزي هندية او باكستانية بمدينة جدة

مطلوب معلمة انجليزي هندية او باكستانية بمدينة جدة

(فرصة عمل)

مطلوب معلمة انجليزي هندية او باكستانية لتعليم الأولاد والبنات اللغة الانجليزية في حي الريان بجدة .
العنوان:

مكة - السعودية

23,643 ريال

16/12/2021
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

ميزان الباركود الألكتروني للسوبر ماركت والمحلات المميزات: 1- يزن حتى 30 كجم 2- دقة عالبة فى حساب ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/12/2021
صورة الاعلان: ايجار وبيع سقالات وشدات معدنية

ايجار وبيع سقالات وشدات معدنية

(للإيجار)

نعمل في مجال توريد السقالات والشدات المعدنيه ونقدم الخدمه لعملائنا بكامل الدعم الفني من خلال فريق مت.
العنوان:

Alabama - السعودية

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

(طلب عمل)

نقدم لكم أفضل الخدمات لتحويل المخططات المعمارية من 2D الى 3D الخدمة مقدمة لكافة المخططات فلل-فنادق-م.
العنوان:

القصيم - السعودية

500 ريال

15/12/2021
صورة الاعلان: ايجارسيارات استقبال مطارات _ بسيونى ترافيل – خدمة ذات جودة مضمونة

ايجارسيارات استقبال مطارات _ بسيونى ترافيل – خدمة ذات جودة مضمونة

(للإيجار)

ايجارسيارات استقبال مطارات _ بسيونى ترافيل – خدمة ذات جودة مضمونة|01100092199 للايجارليموزين مطارالق.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: ايجار سيارات القوة والفاخرة من شركة بسيونى ترافيل

ايجار سيارات القوة والفاخرة من شركة بسيونى ترافيل

(للإيجار)

ايجار سيارات للايجار الشهرى و الاسبوعى و السنوى|01100092199 كما نوفر ايجار سيارات لحفلات الزفاف باقل.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: تركيب خيام وبيوت شعر بالرياض بخصم 25 %

تركيب خيام وبيوت شعر بالرياض بخصم 25 %

(فرص)

نلتزم في مؤسستنا بتقديم خدمات استثنائية وذلك من خلال التركيز على فهم احتياجات عملائنا وتلبيتها عبر ت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة بخصم 30%

شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة بخصم 30%

(فرص)

في شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة ، نحن خبراء في تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة . من الجراثيم وال.

اتصل

14/12/2021
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