حواجز معدنيةمتحركه

توافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي مكان يسهولة وقابل للطي والتمدد الطول 4 متر الأرتفاع 120 سم العرض 28 سم 11 عمود حواجز معدنية, حواجز معدنية قابلة للتمدد, حواجز معدنية متحركة, حواجز معدنية بعجلات. أسعار الحواجز المعدنية, أسعار الحواجز الألومنيوم للمراسلة والتواصل ت / واتس 0558860700