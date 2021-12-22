حواجز معدنيةمتحركه

(للبيع)
|توافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي مكان يسهولة وقابل للطي والتمدد الطول 4 متر الأرتفاع 120 سم العرض 28 سم 11 عمود حواجز معدنية, حواجز معدنية قابلة للتمدد, حواجز معدنية متحركة, حواجز معدنية بعجلات. أسعار الحواجز المعدنية, أسعار الحواجز الألومنيوم للمراسلة والتواصل ت / واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|- عفيف
الحدود الشمالية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116360
500 ريال
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1 ريال
11,645 ريال
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500 ريال
1 ريال
23,643 ريال
1 ريال
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500 ريال
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