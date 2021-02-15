(للبيع)
|لاتدع العرض يفوتك متوفر لدينا حواجز الافراد بأسعار ممتازة متوفر لدينا حواجز المونيوم واستانلس حواجز متحركة مزودة بعجلات اسعارنا لاتقبل المنافسة فروعنا (الرياض-جده-الخبر-القصيم-خميس مشيط) بلاضافة الى فرعنا في البحرين للتواصل جوال او واتساب: 0558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المنامة- المنامة
الوسطى - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084554
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل