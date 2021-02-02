حواجز افراد استانلس متحركة

(للبيع)
|نقدم لكم هذا العرض الخاص على حواجز الافراد الومنيوم واستانلس حواجز متحركة على عجلات بأفضل الأسعار لدينا فروعنا (الرياض- جدة – القصيم – الخبر – خميس مشيط) ولنا فروع أيضا في البحرين للتواصل جوال او واتس اب 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082519
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