حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

(للبيع)
|عرض خاص وبسعر مناسب على حواجز الافراد المتحركة استانلس والمونيوم حسب اختيارك حواجز متحركة على عجلات سهلة الفتح والغلق بمقاسات مختلفة تصل الى 2.5متر تصلح للسوبر ماركت والمحلات واماكن مختلفة كثيرة بأفضل الأسعار لدي فروعنا (الرياض- جدة – القصيم – الخبر – خميس مشيط) ولنا فروع أيضا في البحرين للتواصل جوال او واتس اب 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098177
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال