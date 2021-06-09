حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

(للبيع)

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صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة - في السعودية

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عرض خاص وبسعر مناسب على حواجز الافراد المتحركة استانلس والمونيوم حسب اختيارك حواجز متحركة على عجلات تصلح للسوبر ماركت والمحلات واماكن اخرى بأفضل الأسعار لدي فروعنا (الرياض- جدة – القصيم – الخبر – خميس مشيط) ولنا فروع أيضا في البحرين للتواصل جوال او واتس اب 0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- العليا
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/6/2021
رقم الإعلان: 2096583
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاشات العرض الاعلانى التفاعلية الحديثة - في السعودية

شاشات العرض الاعلانى التفاعلية الحديثة

(للبيع)

- في السعودية

شاشات عرض تفاعلية باللمس للإستخدامات المتعددة شاشات العرض التفاعلية هي شاشات تستخدم في عرض الفيديوها.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث - في السعودية

كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث

(للبيع)

- في السعودية

جهاز الكشف عن المعادن اليدوية وسيلة غير مكلفة لمسح الأشخاص بحثًا عن السكاكين المخبأة وغيرها من الأس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمستشفيات المتنوعة - في السعودية

جهاز النداء الالى للمستشفيات المتنوعة

(للبيع)

- في السعودية

جهاز المناداة أو البيجر هو جهاز إلكتروني صغير متكون من شاشة وأزرار، يسهل حمله ويستخدم لاستقبال الرسا.

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: أقفال وكوالين للشقق والفنادق - في السعودية

أقفال وكوالين للشقق والفنادق

(للبيع)

- في السعودية

لكل صحاب الفنادق والشقق السكنية والفيلل والقصور لدينا كوالين ومقابض غاية في الفخامة والجمال اشكال .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: المصدات العمودية bollard - في السعودية

المصدات العمودية bollard

(للبيع)

- في السعودية

المصدات العمودية bollard المصدات الهيدروليكية لإيقاف السيارات وأغلاق الطرق تعتبر المصدات الهيدروليك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/6/2021
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال الكترونية للفنادق والشقق - في السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال الكترونية للفنادق والشقق

(للبيع)

- في السعودية

لان امنك اول مسئوليتنا مع تنوع الانظمة الامنية اتينا اليكم باشكال مختلفة من الامان عرض خاص وبسعر من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/6/2021
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صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة - في السعودية

قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة

(للبيع)

- في السعودية

لسهولة البيع وتصنيف المنتجات داخل المتاجر او المخازن عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن المتطورة - في السعودية

بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)

- في السعودية

بوابة الكشف عن المعادن: تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة - في السعودية

حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

(للبيع)

- في السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب على حواجز الافراد المتحركة استانلس والمونيوم حسب اختيارك حواجز متحركة على عجل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/5/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث - في السعودية

كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث

(للبيع)

- في السعودية

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/5/2021
صورة الاعلان: كوالين فندقيه - في السعودية

كوالين فندقيه

(للبيع)

- في السعودية

يوجد مجمعه من الكوالين الفندقيه المتميزه للفنادق والوحدات الفندقيه تستخدم عن طريق الكارت وبها بطاريه.
العنوان:

عسير - السعودية

300 ريال

8/5/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول الافراد - في السعودية

بوابات دخول الافراد

(للبيع)

- في السعودية

يوجد مجموعه من بوابات دخول وخروج الافراد بوابات الترن استايل والفلاب بارير وبوابات الخدمات تستخدم فى.
العنوان:

عسير - السعودية

اتصل

8/5/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات - في السعودية

جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في السعودية

مناداة المطاعم والكافيهات اللاسلكي جهاز البيجر هو حل دقيق للتواصل المباشر مع النادل لتفادى ضغط العم.

اتصل

6/5/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة المتنوعة للحضور والانصراف - في السعودية

اجهزة البصمة المتنوعة للحضور والانصراف

(للبيع)

- في السعودية

أجهزة حضور وانصراف بالبصمة تقدم مؤسسة رحاب التنمية أجهزة حضور والانصراف بالبصمة بتقنية عالية و كفاء.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/5/2021
صورة الاعلان: بوابات الافراد الالكترونية المتطورة - في السعودية

بوابات الافراد الالكترونية المتطورة

(للبيع)

- في السعودية

بوابات دخول الافراد والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/5/2021
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