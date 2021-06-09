حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

(للبيع)
|عرض خاص وبسعر مناسب على حواجز الافراد المتحركة استانلس والمونيوم حسب اختيارك حواجز متحركة على عجلات تصلح للسوبر ماركت والمحلات واماكن اخرى بأفضل الأسعار لدي فروعنا (الرياض- جدة – القصيم – الخبر – خميس مشيط) ولنا فروع أيضا في البحرين للتواصل جوال او واتس اب 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- العليا
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096583
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1 ريال
1 ريال
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300 ريال
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