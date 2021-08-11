BOLLARDS حواجز أتوماتيكية – موانع الاقتحام - حواجز امنية - حواجز امنية مشدده حاجز ONE 50 EVO الفريد من شركة CAME الإيطالية ، لانه الوحيد في العالم الذي خضع لاختبار تصادم مرتين على التوالي على نفس الحاجز. يمكن لحاجز الأمان العالي ONE50EVO تحمل تأثير شاحنة واحدة تسير بسرعة 80 كم / ساعة والاستمرار في العمل. تم تصميم حاجز الأمان العالي ONE50EVO القابل للإزالة لحماية نقاط الوصول الاستراتيجية والمواقع الحساسة من الهجمات الإرهابية. يسمح نظام رأس الحاجز القابل للإزالة بفتح نقطة الوصول من حين لآخر. يع