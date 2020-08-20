يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن حملات العلاقات العامة من التخطيط وحتى التنفيذ الاهداف العامة : • تعريف المفاهيم المتعلقة بالعلاقات العامة والتمييز بين ممارسات العلاقات العامة والإعلانات. • وضع وتنفيذ خطة علاقات عامة. • وضع قائمة بمساهمات حملات العلاقات العامة في الإدارة الاستراتيجية. للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com