حمامات hpl

(للبيع)
|شركة نور ديزاين بتقدم لكل المدارس، الجامعات و النوادى الرياضية و صالات الجيم اللوكور و تجهيز الحمامات بجميع تصميماته و الألوانه و بنسلمك بأعلى مستوى و أفضل خامات فى السوق المصرى تصميمات تناسب علامتك التجارية و تظهرها أمام عملائك بأفضل شكل .01270503183 بتجهز كافية او مطعم بنقدر نوفرلك طرابيزات و تجهيزات المطبخ و الحمامات بأستخدام خامات تعيش معاك العمر كله مش بتتأثر بالمياة و لا العوامل الخارجية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م/نور
|التليفون:
|+201270503183
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|العنوان:
|النزهه- القاهرة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071090
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4,000 جنيه
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111 ريال
2,000 جنيه
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