حمامات hpl

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حمامات hpl - في 6 أكتوبر مصر

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شركة نور ديزاين بتقدم لكل المدارس، الجامعات و النوادى الرياضية و صالات الجيم اللوكور و تجهيز الحمامات بجميع تصميماته و الألوانه و بنسلمك بأعلى مستوى و أفضل خامات فى السوق المصرى تصميمات تناسب علامتك التجارية و تظهرها أمام عملائك بأفضل شكل .01270503183 بتجهز كافية او مطعم بنقدر نوفرلك طرابيزات و تجهيزات المطبخ و الحمامات بأستخدام خامات تعيش معاك العمر كله مش بتتأثر بالمياة و لا العوامل الخارجية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م/نور
التليفون: +201270503183

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العنوان: النزهه- القاهرة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/11/2020
رقم الإعلان: 2071090
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

(للبيع)

#مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

(للبيع)

#مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا محاسبين عام للعمل بكبرى شركات المقاولات والعقارات بالرياض

مطلوب فورا محاسبين عام للعمل بكبرى شركات المقاولات والعقارات بالرياض

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب محاسبين عام لكبري شركات المقاولات والعقارات بالرياض – السعودية: *** الشروط : - خبره 5 سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: فرصه عمل في خدمه العملاء

فرصه عمل في خدمه العملاء

(فرصة عمل)

موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب العمل بالمملكه العربيه السعوديه طبيب باطنه أخصائي

مطلوب العمل بالمملكه العربيه السعوديه طبيب باطنه أخصائي

(فرصة عمل)

مطلوب العمل بالمملكه العربيه السعوديه 👌🏿 طبيب باطنه أخصائي بروماترك الراتب 17 ألف .
العنوان:

الدقهلية - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مدخلين بيانات

مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

مطلوب مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
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صورة الاعلان: لن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة تسويق عقارى بالسعودية.الرياض:- مطلو

لن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة تسويق عقارى بالسعودية.الرياض:- مطلو

(فرصة عمل)

لن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة تسويق عقارى بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● مسو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

3/11/2020
صورة الاعلان: عاملة نظافة/مربية/ راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات

عاملة نظافة/مربية/ راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

عاملة نظافة/مربية/راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة المحافظات ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: #معدات_ثقيله

#معدات_ثقيله

(للبيع)

لودر فابو (FL9550) 💥💥💥💥 ✳️✳️ كلنا سمعنا .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق - شركة يونيفورم فنادق

أفضل شركة يونيفورم فنادق - شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

أفضل شركة يونيفورم فنادق - شركة يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج - صور قبعات التخرج

ارواب تخرج - صور قبعات التخرج

(للبيع)

ارواب تخرج - صور قبعات التخرج 01223182572 شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات

يونيفورم مطاعم وكافيهات

(للبيع)

يونيفورم مطاعم وكافيهات 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومساعد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق

يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم حضانه

محل بيع يونيفورم حضانه

(للبيع)

محل بيع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
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