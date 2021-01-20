حمامات وبارتيشنات hpl

جرين هاوس م/ كمال نادر احدث ديكورات كوريان وكومباكت HPL 2020 قواطيع وفواصل " حمامات ومطابخ " اذا كنت تبحث عن أفضل الديكورات و التشطيبات بمصر و الشرق الأوسط فنحن متخصصون فى جعل حلمك حقيقه معنا نقوم بتصميم و تشطيب و تجهيز الحمامات والمطابخ لأى من الأتى : " مبنى سكنى , فيلا, لمعايير الجوده و المواصفات الدوليه . مع جرين هاوس اطلق سراح قصر , فنادق، مكتب , مقر ادارى , عياده , محل تجارى , مبنى تجارى , مدرسه , مستشفى, حضانه، جيم" كل هذا يتم تبعا ابداعك إبق دائما علي صلة : 01229316689 _ 01012445146