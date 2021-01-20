حمامات وبارتيشنات hpl

(للبيع)
|جرين هاوس م/ كمال نادر احدث ديكورات كوريان وكومباكت HPL 2020 قواطيع وفواصل " حمامات ومطابخ " اذا كنت تبحث عن أفضل الديكورات و التشطيبات بمصر و الشرق الأوسط فنحن متخصصون فى جعل حلمك حقيقه معنا نقوم بتصميم و تشطيب و تجهيز الحمامات والمطابخ لأى من الأتى : " مبنى سكنى , فيلا, لمعايير الجوده و المواصفات الدوليه . مع جرين هاوس اطلق سراح قصر , فنادق، مكتب , مقر ادارى , عياده , محل تجارى , مبنى تجارى , مدرسه , مستشفى, حضانه، جيم" كل هذا يتم تبعا ابداعك إبق دائما علي صلة : 01229316689 _ 01012445146
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamal gs
|التليفون:
|01229316689
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|العنوان:
|محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- حي النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080823
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