حمامات كومباكت hpl قواطيع و فواصل

(For Sale)
|شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl – 18 شارع الوحده العربية -جسر السويس – امام فندق السلام - متخصصون فى توريد وتركيب جميع اعمال الكومباكت – مميزات الكومباكت hpl – الشكل الجمالى – مضاد للحشرات والبكتيريا – سهولة التنظيف – سهولة الفك والتركيب والصيانه – قوة التحمل للعوامل الجويه والمياه والمواد الكيمائية – مقاومة الحريق – مقاوم للخدوش و الصدمات - استخدامات الكومباكت hpl – يستحدم الكومباكت فى قواطيع ابواب الحمامات –– يستخدم كفواصل للحمامات والمباول –يستخدم فى ضلف المطابخ وعمل الأسطح -
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|نور ديزاين
|Telephone:
|01289668128
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|Location:
|معروض- حي النزهة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|19/10/2023
|Ad Number:
|2246644
1 Pound
1,000 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه
1 Pound
1 Pound
1 Pound
10,000 Pound
1 Pound
1 جنيه
1 Pound