حلمك هيتحقق بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|حقق حلمك بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية بجاردن خاص 180م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام + تراس ) قريب من حى السفارات وفندق الماسة واستمتع بكل الخدمات اللى ملهاش مثيل باقل مقدم وبالتقسيط المريح من غير فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وحقق حلمك بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|276,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058421
440,000 جنيه
240,000 جنيه
261,000 جنيه
174,000 جنيه
238,000 جنيه
183,000 جنيه
230 جنيه
108,000 جنيه
85,000 جنيه
174,000 جنيه
179,000 جنيه
227,000 جنيه
199,000 جنيه
230,000 جنيه
299,000 جنيه