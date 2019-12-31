حلمك فى Paris Mall بقى حقيقة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حلمك فى Paris Mall بقى حقيقة - في القاهرة مصر

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حلمك فى Paris Mall بقى حقيقة دلوقتى عندك الفرصة انك تمتلك مطعم او كافيه فى اكبر مول فى العاصمة الادارية الجديدة 32 م وكمان التشطيب اللى يريحك ده غير موقعك المتميز مابين R3 و R2 اكبر كتلتين كثافة سكانية وكمان على واجهة بانورامية رائعة وتصميم عصرى فرنسى مميز جدا كل ده واكتر عندنا فى Paris Mall بالتقسيط على 10 سنين بدون فوائد يلا كلمنا على 01201135481 وحقق حلمك فى Paris Mall
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 168,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/12/2019
رقم الإعلان: 2047188
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