(للبيع)
|حلمك فى Paris Mall بقى حقيقة دلوقتى عندك الفرصة انك تمتلك مطعم او كافيه فى اكبر مول فى العاصمة الادارية الجديدة 32 م وكمان التشطيب اللى يريحك ده غير موقعك المتميز مابين R3 و R2 اكبر كتلتين كثافة سكانية وكمان على واجهة بانورامية رائعة وتصميم عصرى فرنسى مميز جدا كل ده واكتر عندنا فى Paris Mall بالتقسيط على 10 سنين بدون فوائد يلا كلمنا على 01201135481 وحقق حلمك فى Paris Mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|168,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047188
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