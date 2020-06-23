حلمك دلوقتى بقى حقيقة بامتلاك محل فى Pyramids Mall

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حلمك دلوقتى بقى حقيقة بامتلاك محل فى Pyramids Mall - في القاهرة مصر

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حقق حلمك وامتلك محلك فى Pyramids Mall امام فندق الماسة و قريب من منطقتي R7 &R 8 واختار المساحة اللى تعجبك بالتشطيب اللى يريحك باعلى عائد استثمارى فى العاصمة الادارية باطول فترة سداد تصل الى 10 سنوات بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باكبر مول بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 475,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/6/2020
رقم الإعلان: 2061388
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16/6/2020
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15/6/2020
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14/6/2020
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14/6/2020
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14/6/2020
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14/6/2020
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13/6/2020
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10/6/2020
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