حلمك دلوقتى بقى حقيقة بامتلاك محل فى Pyramids Mall

(للتقسيط)
|حقق حلمك وامتلك محلك فى Pyramids Mall امام فندق الماسة و قريب من منطقتي R7 &R 8 واختار المساحة اللى تعجبك بالتشطيب اللى يريحك باعلى عائد استثمارى فى العاصمة الادارية باطول فترة سداد تصل الى 10 سنوات بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|475,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061388
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