حلمك اتحقق وهتمتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وحقق حلمك وخلي الخيال يبقي حقيقة وعيش في هدوء واسترخاء وكمان هتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة ومول تجاري وخدمات تانية كتير وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر