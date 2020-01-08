حلمك اتحقق وهتمتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)
|امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وحقق حلمك وخلي الخيال يبقي حقيقة وعيش في هدوء واسترخاء وكمان هتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة ومول تجاري وخدمات تانية كتير وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048224
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286,000 جنيه