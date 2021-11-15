حلمك اتحقق وبقي واقع امتلك شاليه بأقل مقدم واعلي مستوي خدمات بدون فوائد

(للبيع)
|خلي حلمك حقيقه ومتضيعش الفرصه وامتلك وحدتك في قري من احسن قري السخنه عين هيلز تتميز بتصميمها الرائع والمختلف جميع وحدتها تري البحر عشان ترضي كل ملاكها مميزاتها كتيره منها اكوا بارك للاستمتاع باحلي الالعاب المائيه شلالات مياه ومساحات خضرا للاستمتاع بالمناظر الطبيعيه مناطق تجاريه كريستال لاجون صالحه للعوم مساحة وحدتك 182م(3غرف+ريسبشن+مطبخ+2حمام) بمقدم 952,000 بدون فوائد وكمان هتستلم وحدتك تشطيب سوبر لوكس ومطبخ وتكييفات هديه هنستناك تبعتلما واتس اب او تكلمنا علي 01279848994 لتفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهنده
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|عين هيلز- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|952,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111459
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