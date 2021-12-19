حلق في سماء القمة مع مكتب دراسات جدوى في الرياض

(للاستثمار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مدى
|التليفون:
|01025401017
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|العنوان:
|201025401017- الرياض
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117006
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111 جنيه
1 جنيه