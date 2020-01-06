حلاقين محترفين جاهزون للاستقدام

(طلب عمل)
|حلاقين رجالي من الجنسية المغربية خبرة عالية في الحلاقة الرجالية يتوفرون على فيديوهات شغل تثبت جدار تهم واتقانهم للعمل - قصات شعر - سيشوار - صبغات - حلاقة ذقن - تنظيف بشرة - مساج الوجه - حمام مغربي جاهزون للسفر والعمل لديكم في أي وقت المرجو من المهتمين التواصل معنا وإن شاء الله تجدون طلبكم شركة الأسمر نور الغرب الاستقدام الأول بالمغرب موبايل +واتساب 00212608012819 البريد الالكتروني contact@alasmarjob.com تابعونا على موقعنا الالكتروني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212664082617
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|العنوان:
|- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047861
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