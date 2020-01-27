حكايتك ابتديها عندنا فى Town Gate

(للتقسيط)
|ابتدى حياتك عندنا فى Town Gate وامتلك شقة 155م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) قريبة من حى السفارات وفندق الماسة وقريبة لمنطقة خدماتك مطاعم وكافيهات وجيم وخدمات تانية كتير عشان تبتدى حياتك صح فى Town Gate كل ده بتسهيلات فى السداد وبدون اى فوائد مستنى ايه اتصل ع 01201135481 وابتدى حياتك وسط رفاهيتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|164,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050705
185,000 جنيه
340,000 جنيه
159,000 جنيه
273,000 جنيه
179,000 جنيه
174,000 جنيه
212,000 جنيه
185,000 جنيه
200,000 جنيه
اتصل
210,000 جنيه
525,000 جنيه
195,000 جنيه
251,000 جنيه
213,000 جنيه