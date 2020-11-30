حكاية نغم - تقديم ورش عمل تفاعليه وتطويريه في جميع الات العزف

ورشات عمل تطويرية : بدأ الان التسجيل في الورش التطويرية و التفاعلية لتعليم على : 1- التعليم على جميع الآلات الموسيقية مع مدربين محترفين 2- تعليم الرسم 3- تعليم الرقص الشرقي 4- التصوير الفوتوغرافي 5- كتابة المحتوى 6- هندسة الصوت 7- الاداء المسرحي و للمزيد من المعلومات عن الاسعار الرجاء الاتصال و التواصل عن طريق : الجوال : 0550083380 0550083734 الهاتف : 0114500515 الانستغرام و سناب شات : tunestoryksa البريد الالكتروني : info@hekaya-nagm.com الموقع الالكتروني : www.hekaya-nagm.