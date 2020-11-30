حكاية نغم - تقديم ورش عمل تفاعليه وتطويريه في جميع الات العزف

(للبيع)

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السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ورشات عمل تطويرية : بدأ الان التسجيل في الورش التطويرية و التفاعلية لتعليم على : 1- التعليم على جميع الآلات الموسيقية مع مدربين محترفين 2- تعليم الرسم 3- تعليم الرقص الشرقي 4- التصوير الفوتوغرافي 5- كتابة المحتوى 6- هندسة الصوت 7- الاداء المسرحي و للمزيد من المعلومات عن الاسعار الرجاء الاتصال و التواصل عن طريق : الجوال : 0550083380 0550083734 الهاتف : 0114500515 الانستغرام و سناب شات : tunestoryksa البريد الالكتروني : info@hekaya-nagm.com الموقع الالكتروني : www.hekaya-nagm.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حكاية نغم
التليفون: 5500083380

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العنوان: المصيف- المصيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/12/2020
رقم الإعلان: 2076238
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صورة الاعلان: مطلوب شخص له خبرة في الهدايا والدروع - في الرياض السعودية

مطلوب شخص له خبرة في الهدايا والدروع

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مطلوب شخص له خبرة في الهدايا والدروع للعمل في مؤسسة دعاية واعلان . التواصل فقط عبر الواتس اب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/11/2020
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