حقيبة كلاسيكية للسيدات بمقبض معدني وبوك للنقود وحافظة كروت حقيبة يد نسائية

(للبيع)
|حقيبة نسائية كلاسيك واسعه ومعاها بوك للفلوس وحافظه للكروت والفيزا بنفس لون الحقيبه طقم شكله شيك ويزيد جمالك واناقتك # شنط_نسائية # حقيبة_يد_نسائية # حقائب_نسائية # حقيبة_يد_نسائية_صغيرة # شنطه_حريمى # شنطة_كروس_حريمي # شنطة_يد_حريمي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ستارز ماركت ايجيبت
|التليفون:
|01024685707
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|8 شارع اليوسف بجوار فلفله- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094479
1,500 جنيه
1,650,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
3,000 جنيه
3,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,000 جنيه
2,000 جنيه