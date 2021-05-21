حقيبة كلاسيكية للسيدات بمقبض معدني وبوك للنقود وحافظة كروت حقيبة يد نسائية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حقيبة كلاسيكية للسيدات بمقبض معدني وبوك للنقود وحافظة كروت حقيبة يد نسائية - في الجيزة مصر

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حقيبة نسائية كلاسيك واسعه ومعاها بوك للفلوس وحافظه للكروت والفيزا بنفس لون الحقيبه طقم شكله شيك ويزيد جمالك واناقتك # شنط_نسائية # حقيبة_يد_نسائية # حقائب_نسائية # حقيبة_يد_نسائية_صغيرة # شنطه_حريمى # شنطة_كروس_حريمي # شنطة_يد_حريمي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ستارز ماركت ايجيبت
التليفون: 01024685707

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العنوان: 8 شارع اليوسف بجوار فلفله- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 350 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/5/2021
رقم الإعلان: 2094479
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21/5/2021
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21/5/2021
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21/5/2021
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