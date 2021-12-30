حقن اكتيميرا 400

علاج كورونا أو كوفيد-19 الجديد لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي الحد من الالتهاب في حالات التهاب المفاصل الروماتويدي المعتدل إلى الشديد. التهاب المفاصل مجهول السبب لدى الأطفال فوق عمر السنتين، والذي يستخدم عادة في هذه الحالة إلى جانب عقار الميثوتريكسات. التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة. التهاب بطانة الشرايين.