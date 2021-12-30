حقن اكتيميرا 400

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حقن اكتيميرا 400 - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

علاج كورونا أو كوفيد-19 الجديد لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي الحد من الالتهاب في حالات التهاب المفاصل الروماتويدي المعتدل إلى الشديد. التهاب المفاصل مجهول السبب لدى الأطفال فوق عمر السنتين، والذي يستخدم عادة في هذه الحالة إلى جانب عقار الميثوتريكسات. التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة. التهاب بطانة الشرايين.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عماد
التليفون: 01093317052

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ش الوحدة - امبابة- امبابة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 13,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117412
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ديكور للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة

مطلوب مهندسين ديكور للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة

(فرصة عمل)

مطلوب مهندسين ديكور للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة مهندسين ديكور خريجى كلية الفنون الجميلة او الفنون.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

6,000 ريال

30/12/2021
صورة الاعلان: عروض تكييفات ميديا ميشن 1.5 حصان بارد ساخن 2022

عروض تكييفات ميديا ميشن 1.5 حصان بارد ساخن 2022

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تغير الفصو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف شارب بريميوم بلس 1.5 بارد ساخن 2022

سعر تكييف شارب بريميوم بلس 1.5 بارد ساخن 2022

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 عشان احنا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية 🔥

آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية 🔥

(للبيع)

آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية 🔥 - حل الغبار وبصمات الأصابع. 👌 - خطر ال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: عروض تكييف يورك ايسبيرج 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

عروض تكييف يورك ايسبيرج 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تنظيف الفل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - يونيفورم جرسون

يونيفورم مطاعم - يونيفورم جرسون

(للبيع)

يونيفورم مطاعم - يونيفورم جرسون 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه

سعر يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه

(للبيع)

سعر يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: سجاد طرقه

سجاد طرقه

(للبيع)

سجاد طرقه02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون تصميمات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: اقل ايجار في القاهرة|تويوتا كوستر 2022

اقل ايجار في القاهرة|تويوتا كوستر 2022

(للإيجار)

استئجار باص كوستر 24/21 لخدمات نقل الافراد وخدمات الندوات والمؤتمرات وخدمات الليموزين بخصم يصل الي5.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: ليموزين نصار . تأجير كيا 2021

ليموزين نصار . تأجير كيا 2021

(للإيجار)

استأجر سيارة سبورتاج لحفلات الكريسماس \ 01503622473 الشركة تتيح لعملائها كيا سبورتاج الجديدة كليا ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: الجامبو الكورى اقوى ايجار سيارات هيوانداى 2022

الجامبو الكورى اقوى ايجار سيارات هيوانداى 2022

(للإيجار)

الان ايجار عربيات هيونداى01148774458 وكالة بسيونى ترافيل لمحبى السيارات العملية والتى توفر لك متطلب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: خلايا عمل للشركات تناسب جميع المساحات مكتبات فايلات اثاث مكتبي

خلايا عمل للشركات تناسب جميع المساحات مكتبات فايلات اثاث مكتبي

(للبيع)

اوفيس وودفرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي متكامل Office Wood Furniture - فرش مقرات ادارية - مكا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: سجاد جامع

سجاد جامع

(للبيع)

سجاد جامع02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)

انا انسة متدينة ومتعلمة ارغب فى العمل لدى اسرة راقية فى مجال النظافة المنزلية ورعاية الاطفال والمسني.
العنوان:

القاهرة - مصر

200 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنين ميكانيكا

مطلوب فنين ميكانيكا

(فرصة عمل)

#مطلوب للتعيين بكبري مراكز #خدمة و #صيانة #ديزل_معدات_الثقيله بالسعوديه #فنيين ميكانيكا ديزل معدات ث.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/12/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager