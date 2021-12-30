حقن اكتيميرا 400

(للبيع)
|علاج كورونا أو كوفيد-19 الجديد لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي الحد من الالتهاب في حالات التهاب المفاصل الروماتويدي المعتدل إلى الشديد. التهاب المفاصل مجهول السبب لدى الأطفال فوق عمر السنتين، والذي يستخدم عادة في هذه الحالة إلى جانب عقار الميثوتريكسات. التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة. التهاب بطانة الشرايين.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عماد
|التليفون:
|01093317052
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|العنوان:
|ش الوحدة - امبابة- امبابة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117412
6,000 ريال
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
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1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
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