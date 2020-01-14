حقق حلم اولادك وامتلك شقة فى العاصمة الادارية ب view على النهر الاخضر

(للبيع)
|حقق حلم اولادك وامتلك شقة فى العاصمة الادارية 170م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف+2 حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس ) بالقرب من فندق الماسة وحى السفارات والجامعة الروسية بسعر مميز جدا واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 وامتلك شقتك الان فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|213,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048967
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