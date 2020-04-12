حقق حلم اولادك وامتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليه في راس سدر علي اجمل فيو وحقق حلم اولادك وفرحهم بالمصيف وبالخدمات الترفيهية من حمامات سباحة واكموا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وكمان هتقضي احلي سهرة في المطاعم والكافيهات وخدمات تانية كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|79,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057731
82,000 جنيه
112,000 جنيه
203,000 جنيه
88,000 جنيه
167,000 جنيه
230,000 جنيه
68,000 جنيه
80,000 جنيه
112,000 جنيه
190,000 جنيه
159,000 جنيه
175,000 جنيه
56,000 جنيه
69,000 جنيه
183,000 جنيه