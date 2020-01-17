حقق حلمك وحلم اسرتك وامتلك شقتك في العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حقق حلمك وحلم اسرتك وامتلك شقتك في العاصمة - في القاهرة مصر

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حقق حلمك وحلم اسرتك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند green avenue واستمتع باللاند سكيب والفيو الطبيعي وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وجمب كل خدماتك نادي رياضي وحمامات سباحة وكيدز اريا و gym و sba وامن وحراسة 24 ساعة يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 وامتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 180,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049318
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لعشاق الفخامة امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

لعشاق الفخامة امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة 170م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

321,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: بسعر مناسب هتمتلك شقتك بموقع مميز فى Town Gate - في القاهرة مصر

بسعر مناسب هتمتلك شقتك بموقع مميز فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تحب تسكن فى شقة مميزة وبسعر مناسب تعالى العاصمة الادارية شقتك 190 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

221,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: مهما كان الحلم بعيد حقق حلمك وامتلك شقة فى Town Gate - في القاهرة مصر

مهما كان الحلم بعيد حقق حلمك وامتلك شقة فى Town Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

حلمك مش بعيد عندنا فى Town Gateامتلك شقتك 220 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +مطبخ +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

245,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: اوعى يفوتك فرصة العمر فى امتلاك شقة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اوعى يفوتك فرصة العمر فى امتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اوعى يفوتك فرصة العمر فى امتلاك شقتك متشطبة بالكامل وباطلالة رائعة ع البحيرات الصناعية 245م (3 غرف ن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى مكان راقى فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى مكان راقى فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز تسكن فى ارقى اماكن العاصمة الادارية مش هتلاقى غير Town Gate بموقعها المميز قريب من حى السفارات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

301,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: بالقرب من ديزني لاند امتلك شقتك بالعاصمة - في القاهرة مصر

بالقرب من ديزني لاند امتلك شقتك بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من ديزني لاند وفرح اولادك وكمان النافورة الراقصة جمب ش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

17/1/2020
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صورة الاعلان: امتلك شقتك وسط مساحات كبيرة من اللاند سكيب في العاصمة - في القاهرة مصر

امتلك شقتك وسط مساحات كبيرة من اللاند سكيب في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

وسط land scape وحمامات سباحة والنافورة الراقصة امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش في الهدوء و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: دلوقتى تقدر تمتلك شقتك فى العاصمة الادارية بخصم 6% - في القاهرة مصر

دلوقتى تقدر تمتلك شقتك فى العاصمة الادارية بخصم 6%

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بخصم 6% هتقدر تمتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات وع بعد دقائق من مطار العاصمة ومدارس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

238,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: فى Town Gateهتمتلك شقة بجاردن قريبة من خدماتك - في القاهرة مصر

فى Town Gateهتمتلك شقة بجاردن قريبة من خدماتك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فى Town Gate هتمتلك شقة بجاردن قريبة من الخدمات عيادات طبية ومدارس انترناشونال ومطاعم وكافيهات ومولا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

276,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: بتفكر تمتلك شقة فى العاصمة الادارية تعالى واستفيد بخصم 12% - في القاهرة مصر

بتفكر تمتلك شقة فى العاصمة الادارية تعالى واستفيد بخصم 12%

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماتفكرش كتير وتعالى استفيد بخصم 12% وامتلك شقة 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريبة من مطاع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: بعيد عن الزحمة وفي كل امان امتلك شقتك في العاصمة - في القاهرة مصر

بعيد عن الزحمة وفي كل امان امتلك شقتك في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة واسكن بعيد عن الزحمة وكمان شقتك جمب كل خدماتك وامن وحراسة 24 سا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: لرفاهية وحياة جديدة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

لرفاهية وحياة جديدة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش حياة جديدة فى العاصمة الادارية وسط خدماتك افخم المطاعم والكافيهات ومولات تجارية وجيم وملاهى ومدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

296,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: استمتع بالهدوء والراحة النفسية بالعاصمة - في القاهرة مصر

استمتع بالهدوء والراحة النفسية بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالهدوء والاسترخاء والراحة النفسية وبعيد عن زحمة القا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: اسكن علي اجمل ڨيو ع النهر الاخضر في العاصمة - في القاهرة مصر

اسكن علي اجمل ڨيو ع النهر الاخضر في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في GREEN AVENUE بالعاصمة الادارية الجديدة علي اجمل ڨيو ع النهر الاخضر وقريب من جامع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

210,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: شقة من المالك بمدينة نصر استلام فورى بالتقسيط - في القاهرة مصر

شقة من المالك بمدينة نصر استلام فورى بالتقسيط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة من المالك بمدينة نصر استلام فورى بالتقسيط من المالك مباشرة بدون وسطاء اختر ما يناسبك و اتصل فور.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/1/2020
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