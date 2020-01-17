حقق حلمك وحلم اسرتك وامتلك شقتك في العاصمة

(للبيع)
|حقق حلمك وحلم اسرتك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند green avenue واستمتع باللاند سكيب والفيو الطبيعي وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وجمب كل خدماتك نادي رياضي وحمامات سباحة وكيدز اريا و gym و sba وامن وحراسة 24 ساعة يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 وامتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049318
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