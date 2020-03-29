حقق حلمك وامتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حقق حلمك وامتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

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بأمتلاكك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة حلمك هيتحقق واستثمارك هيكبر وهتنجح وهتضمن مستقبل اولادك ومكتبك بجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية ومكتبك 86م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 362,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/4/2020
رقم الإعلان: 2057237
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صورة الاعلان: مكتبك في العاصمة بالتقسيط المريح وبدون مقدم - في القاهرة مصر

مكتبك في العاصمة بالتقسيط المريح وبدون مقدم

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29/3/2020
صورة الاعلان: مكتب اداري للبيع في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty - في القاهرة مصر

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(للبيع)

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امتلك مكتب اداري بالعاصمة الادراية الجديدة في مكان مميز جدا بمول sixty بالحي المالي امام وزارة المال.
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119,000 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون مقدم - في القاهرة مصر

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(للبيع)

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19/3/2020
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(للبيع)

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17/3/2020
صورة الاعلان: مكتبك الاداري تشطيب كامل بالتكييفات بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مكتبك الاداري تشطيب كامل بالتكييفات بالعاصمة الادارية

(للبيع)

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امتلك مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty تشطيب كامل بالتكييفات بمساحة 50م بدون مقدم .
العنوان:

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150,000 جنيه

15/3/2020
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صورة الاعلان: كبر شركتك وخليك مميز وامتلك مكتبك الخاص بالعاصمة - في القاهرة مصر

كبر شركتك وخليك مميز وامتلك مكتبك الخاص بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

131,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: مكتب للبيع بمول sixty بالعاصمة الادارية وبدوووون مقدم - في القاهرة مصر

مكتب للبيع بمول sixty بالعاصمة الادارية وبدوووون مقدم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مكتبك الجديد هتمتلكه بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty وهو مول مميز جدا بالحي المالي ويقع امام وز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: مكتبك بدون مقدم وهتقسط براحتك في العاصمة - في القاهرة مصر

مكتبك بدون مقدم وهتقسط براحتك في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك الجديد بالعاصمة الادارية بدون مقدم وهتقسط براحتك علي اطول فترة سداد ومكتبك بمول sixty ام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: قاعات محاضرات كورسات اجتماعات بافضل الاسعار - في القاهرة مصر

قاعات محاضرات كورسات اجتماعات بافضل الاسعار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

صباح الخير يا فندم متاح عدد ٢٠ قاعه بمدينه نصر مجهزة للايجار بالساعه او المحاضرة او الكو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

40 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: لسة اللي جاي احلي بأمتلاكك مكتب جديد في العاصمة - في القاهرة مصر

لسة اللي جاي احلي بأمتلاكك مكتب جديد في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لسة اللي جاي احلي بأمتلاكك مكتب جديد في العاصمة الادارية الجديدة وبداية استثمار جديدة في مول sixty ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

119,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: دلوقتي مكتبك بالعاصمة تشطيب كامل بالتكييفات - في القاهرة مصر

دلوقتي مكتبك بالعاصمة تشطيب كامل بالتكييفات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتي امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بمساحة 50م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: بأقل الاسعار خدلك مكتب بالعاصمة الادارية وبدون مقدم - في القاهرة مصر

بأقل الاسعار خدلك مكتب بالعاصمة الادارية وبدون مقدم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خدلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار واستمتع بالخدمات اللي جمب مكتبك من محلات تجارية ومط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: مكتبك بالعاصمة الادارية بجانب مقرات البنوك الرئيسية - في القاهرة مصر

مكتبك بالعاصمة الادارية بجانب مقرات البنوك الرئيسية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك بالعاصمة الادراية الجديدة بمساحة 60م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: مكتبك الاداري امام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة - في القاهرة مصر

مكتبك الاداري امام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك الاداري بموقعه المميز جدا بالعاصمة الادارية الجديدة ويقع امام وزارة المالية مباشرة وامام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

28/2/2020
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