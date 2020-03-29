حقق حلمك وامتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|بأمتلاكك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة حلمك هيتحقق واستثمارك هيكبر وهتنجح وهتضمن مستقبل اولادك ومكتبك بجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية ومكتبك 86م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|362,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057237
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