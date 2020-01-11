(للتقسيط)
|حقق حلمك وامتلك مكتبك الخاص بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty وخلي مستقبلك احلي واضمن وجمب كل الخدمات الحكومية وامام وزارة المالية مباشرة و وسط مساحة كبيرة من اللاند سكيب ومساحة مكتبك 65م تشطيب كامل بالتكييفات وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واضمن مستقبلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048694
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