حقق حلمك وامتلك مكتبك الجديد في العاصمة بدون مقدم

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صورة الاعلان: حقق حلمك وامتلك مكتبك الجديد في العاصمة بدون مقدم - في القاهرة مصر

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امتلك مكتبك الجديد في العاصمة الادارية الجديدة وحقق حلمك ومكتبك في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والمدينة الاوليمبية للرياضة ومدينة الفنون والثقافة واكبر شبكة مواصلات بالعاصمة ومكتبك 146م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 690,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/6/2020
رقم الإعلان: 2060810
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صورة الاعلان: مكتبك في العاصمة الادارية بأقل مقدم ومن غير فوائد - في القاهرة مصر

مكتبك في العاصمة الادارية بأقل مقدم ومن غير فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك الجديد في العاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ومساحته 86م تش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

362,000 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة علي فيو رائع - في القاهرة مصر

مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة علي فيو رائع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتي في مول sixty امتلك مكتبك علي اجمل فيو للاند سكيب بالعاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي والحك.
العنوان:

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القسم: 

289,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: مكتبك بدون مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد في العاصمة - في القاهرة مصر

مكتبك بدون مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد في العاصمة

(للتقسيط)

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مكتبك في العاصمة الادارية الجديدة في مكانه المميز جدا في مول sixty بالحي المالي امام وزارة المالية م.
العنوان:

القاهرة - مصر
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345,000 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: مكتبك تحت ايدك وبدون مقدم في العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

مكتبك تحت ايدك وبدون مقدم في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

مكتبك تحت ايدك وبين ايديك في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بالحي المالي والحكومي ومساحته 86م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

362,000 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: امتلك مكتبك في الحي المالي والحكومي اول نبض للحياه في العاصمه - في القاهرة مصر

امتلك مكتبك في الحي المالي والحكومي اول نبض للحياه في العاصمه

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك في الحي المالي والحكومي اول نبض للحياة بالعاصمة الادارية الجديدة وامام وزارة المالية مبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

690,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: كبر شركتك وخدلك مكتب بالعاصمة بجانب مقرات البنوك الرئيسية - في القاهرة مصر

كبر شركتك وخدلك مكتب بالعاصمة بجانب مقرات البنوك الرئيسية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تكبر شركتك وتطور من نفسك خدلك مكتب جديد بالعاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة بال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

289,000 جنيه

11/5/2020
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صورة الاعلان: الحق استثمارك ونجاحك وامتلك مكتب بالعاصمة - في القاهرة مصر

الحق استثمارك ونجاحك وامتلك مكتب بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة والحق استثمارك ونجاحك في مول sixty بمساحة 73م تشطيب كامل بالتكي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

345,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: اطمن علي مستقبلك وخدلك مكتب بالعاصمة - في القاهرة مصر

اطمن علي مستقبلك وخدلك مكتب بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اطمن علي مستقبلك ومستقبل اولادك وامتلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة في مول مميز جدا امام وزارة الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

362,000 جنيه

6/5/2020
صورة الاعلان: مكتبك علي اجمل لاند سكيب في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مكتبك علي اجمل لاند سكيب في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك في العاصمة الادارية الجديدة علي اجمل لاند سكيب في مول مميز جدا مول sixty امام وزارة الما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

289,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: مكتبك لو مش في العاصمة مش هتطور من شركتك - في القاهرة مصر

مكتبك لو مش في العاصمة مش هتطور من شركتك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز تطور من شركتك امتلك مكتبك الاداري بالعاصمة الادراية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة وامام اكب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

345,000 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: مكتبك الجديد في مكانه المميز بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مكتبك الجديد في مكانه المميز بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مكتبك الجديد موجود بالعاصمة الادارية الجديدة في مكانه المميز جدا في مول sixty امام وزارة المالية مبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

345,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: امتلك مكتبك المميز بجانب مقرات البنوك الرئيسية بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك مكتبك المميز بجانب مقرات البنوك الرئيسية بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

في العاصمة الادارية الجديدة امتلك مكتبك المميز بجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر شبكة مواصلات ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

238,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون مقدم وبدون فوائد - في القاهرة مصر

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون مقدم وبدون فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وفي مكان مميز جدا بالحي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

322,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: حقق حلمك وامتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

حقق حلمك وامتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأمتلاكك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة حلمك هيتحقق واستثمارك هيكبر وهتنجح وهتضمن مستقبل اولادك ومكت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

362,000 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: مكتبك في العاصمة بالتقسيط المريح وبدون مقدم - في القاهرة مصر

مكتبك في العاصمة بالتقسيط المريح وبدون مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم في مكان مميز جدا بمول s.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

322,000 جنيه

29/3/2020
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