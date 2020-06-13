حقق حلمك وامتلك مكتبك الجديد في العاصمة بدون مقدم

(للتقسيط)
|امتلك مكتبك الجديد في العاصمة الادارية الجديدة وحقق حلمك ومكتبك في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والمدينة الاوليمبية للرياضة ومدينة الفنون والثقافة واكبر شبكة مواصلات بالعاصمة ومكتبك 146م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|690,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060810
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