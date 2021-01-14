حقق حلمك وامتلك شقة لاستثمار مضمون بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|حقق حلمك واستثمر فى المضمون و امتلك شقتك فى زافانى بارقى منطقة فى R7 وسط مساحات الخضراء و بحيرات صناعية وخدمات ملهاش مثيل شقتك 195 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام + تراس ) بالقرب من نادي صحي وملاعب رياضية و جيم وسبا و كافيهات وخدمات تانية كتير كافية لكل احتياجاتك ب194 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وخلى حلمك حقيقة بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|194,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079978
291,000 جنيه
163,000 جنيه
194,000 جنيه
171,000 جنيه
اتصل
263,000 جنيه
999,000 جنيه
394,000 جنيه
-1 جنيه
173,000 جنيه
775,000 جنيه
775,000 جنيه
144,000 جنيه
131,000 جنيه
163,000 جنيه