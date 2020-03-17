حقق حلمك وامتلك شاليه في راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليه في راس سدر وحقق حلمك وفرح اولادك وقضي كل ويك اند في شاليهك ومساحته 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|70,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056224
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