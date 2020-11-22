حقق حلمك وامتلك شاليهك في العين السخنة علي البحر والمقدم 311 الفـ بـ

امتلك شاليه من روزا بحديقة كبيرة واستمتع باجمل فيو علي البحر بمساحة 100م (2غرفة + حمام +مطبخ +ريسبشن +جاردن كبير ) وكل خدامات قدامك ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 0101393777