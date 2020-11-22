حقق حلمك وامتلك شاليهك في العين السخنة علي البحر والمقدم 311 الفـ بـ

(للبيع)
|امتلك شاليه من روزا بحديقة كبيرة واستمتع باجمل فيو علي البحر بمساحة 100م (2غرفة + حمام +مطبخ +ريسبشن +جاردن كبير ) وكل خدامات قدامك ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 0101393777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|311,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073601
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