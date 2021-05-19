حقق حلمك انت وعيلتك وعيش حياة راقيه في كمبوند i-city التجمع

(للبيع)
|عيش حياة الرقي والسعاده داخل i-city التجمع الخامس شقتك120م(غرفيتن+2حمام+مطبخ+رسبشن+تراس+dressing room) باحلى فيو ع الكريستال لاجون واللاندسكيب شقتك موقعها متميز عشان هتلاقي حواليك جميع الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك مراكز وعيادات طبيه ع اعلى مستوى بفريق طبي متميز مطاعم وكافيهات بافضل خدمه حمامات سباحة وكريستال لاجون امن وحراسه وكمان كاميرات مراقبه ع مدار اليوم مش بس كده عندنا خدمات تاني كتير مستني ايه كلمنا حالا فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|ماونتن فيو اي سيتي التجمع- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094307
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