حقق حلمك انت وعيلتك وعيش حياة راقيه في كمبوند i-city التجمع

عيش حياة الرقي والسعاده داخل i-city التجمع الخامس شقتك120م(غرفيتن+2حمام+مطبخ+رسبشن+تراس+dressing room) باحلى فيو ع الكريستال لاجون واللاندسكيب شقتك موقعها متميز عشان هتلاقي حواليك جميع الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك مراكز وعيادات طبيه ع اعلى مستوى بفريق طبي متميز مطاعم وكافيهات بافضل خدمه حمامات سباحة وكريستال لاجون امن وحراسه وكمان كاميرات مراقبه ع مدار اليوم مش بس كده عندنا خدمات تاني كتير مستني ايه كلمنا حالا فون او واتساب